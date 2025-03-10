وزارة البيئة ترد على الفيديو المتداول لأحد الفنادق العائمة بالأقصر والتى قامت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 02:33 مساءً - أكدت وزارة البيئة ردا على مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لاحد الفنادق العائمة بالاقصر وهى تقوم بإلقاء المخلفات بنهر النيل، ان هذا الفيديو تم تدواله بتاريخ 5/12/2022 ، والذى تضمن قيام بعض العاملين بالفندق العائم بإلقاء المخلفات الصلبة البلدية بنهر النيل حيث ان هذه الواقعة حدثت منذ عامين، وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد وجهت على الفور بضرورة تحديد هذا الفندق ومعرفة موقعه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، وذلك فى اطار جهود وزارة البيئة لحماية نهرالنيل من التلوث وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 وتعديلاته ، وقانون تنظيم وادارة المخلفات وعلى الفور تحركت لجنتين من جهاز شئون البيئة بفرعى اسوان والاقصر.

حيث قامت اللجنة الاولى بفرع اسوان بالعمل لمدة ثلاث ايام حتى تم العثور على المركب بالتحرك الى محافظة الاقصر ، وقامت اللجنة الثانية من جهاز شئون البيئة بفرع الاقصر بحمله مكبرة بالتعاون من شرطه البيئة والمسطحات المائية، وقد افاد قبطان المركب ان الحادثة وقعت فى نطاق محافظة اسوان وهى فى طريقها الى مدينه الاقصر وتم عمل تفتيش كامل عليها ، وتم تحرير محضر جنح الاقصر رقم 23176لسنه 2022 وفقا للماده71 من قانون المخلفات 202 لسنه 2020.

وتؤكد وزارة البيئة استمرار جهودها في حماية نهر النيل من التلوث، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية، وتطبيق القوانين البيئية بحزم، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التزام المنشآت بالمعايير البيئية. كما تواصل الوزارة جهود التوعية لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين والعاملين في القطاعات المختلفة، إيمانًا بأن الحفاظ على نهر النيل مسؤولية وطنية مشتركة، تضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.