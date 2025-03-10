المجلس القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية لتوعية الأمهات الشابات بأسس التربية الصحيحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 02:33 مساءً - يطلق المجلس القومى للمرأة اليوم فعاليات البرنامج التدريبي " تنمية الاسرة المصرية " والذى يستهدف توعية الأمهات الشابات والمقبلات على الأمومة بأسس التربية الصحيحة ورفض العادات السلبية والسيئة عند الأطفال ، وبث القيم والمبادئ الأساسية، ويستمر على مدار ثلاثة أيام بعدد من محافظات الجمهورية.

وأوضحت الأستاذة سماح عبدالنافع المديرة العامة الادارة العامة للتخطيط والبرامج بالمجلس أن هذه الدورة التدريبية تأتي انطلاقًا من إيمان المجلس بأهمية دور الأم في تشكيل مستقبل ووعى المجتمع، وأن تمكين الأمهات الشابات بالمعرفة والمهارات اللازمة يساهم في بناء جيل واعٍ ومتمسك بالقيم والمبادئ ، مؤكدة على حرص المجلس على تقديم مثل هذه الدورات في مختلف المحافظات، لضمان وصول الفائدة إلى أكبر عدد ممكن من الأمهات.

يتضمن البرنامج التدريبي محاور عدة، من بينها تعريف القيم والمبادئ ودورها في بناء شخصية الطفل، واستراتيجيات التربية الإيجابية، والتواصل الفعّال مع الأطفال، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المشكلات السلوكية بطرق بنّاءة، علاوة على أنشطة تفاعلية وورش عمل لتعزيز الفهم والتطبيق العملي للمحتوى المقدم.

يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بهدف تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات، وتعزيز دورها المحوري في بناء المجتمع.