اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الألباني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 02:33 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا يوم الاثنين ١٠ مارس بالسيد "إيـجـلـي حساني" وزير أوروبا والشئون الخارجية الألباني.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لاستمرار التنسيق المشترك لدفع علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات، وتبادل الزيارت الثنائية رفيعة المستوى، وعقد جولة المشاورات السياسية القادمة بالقاهرة. وأكد على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الزيارات المتبادلة للوفود ورؤساء الشركات من البلدين لبحث سبُل التعاون في مجالات الإنشاءات والاستثمار العقاري والسياحة والمستلزمات الطبية، مما يتيح المجال لرفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وألبانيا. كما شدد على أهمية عقد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتشكيل مجلس أعمال مصري ألباني مشترك، لدفع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأشاد وزير الخارجية بمشروع التعاون الثلاثي بين مصر وألبانيا والمجر، والذي أسفر عن توقيع اتفاقية لإنشاء أول كابل بيانات بحري يربط مصر بألبانيا، ليُحقق فرصة جديدة للتوسع في الأسواق الأوروبية، مبرزًا أهمية المكون الثقافي في دفع العلاقات، بما أدى لاختيار الاتحاد من أجل المتوسط مدينتي الإسكندرية وتيرانا أول عاصمتين للثقافة والحوار بمنطقة المتوسط عام ٢٠٢٥. كما ثمّن عاليًا التنسيق المُثمر بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة في مجال تبادل الترشيحات للمناصب الدولية. وأكد أيضًا حرص مصر على استمرار التعاون مع ألبانيا في مجال بناء القدرات في العديد من المجالات، لاسيما من خلال المنح والدورات التدريبية المقدمة من الأزهر الشريف، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

واستعرض الوزير عبد العاطي الموقف المصري فيما يتعلق بالوضع في غزة والجهود المصرية الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وكذا نتائج القمة العربية غير العادية الأخيرة التي استضافتها القاهرة في ٤ مارس، وما نتج عن القمة من تبني الخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة. وأشاد في هذا السياق بموقف ألبانيا الرافض لتهجير الفلسطينيين.