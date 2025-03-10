محافظ الجيزة: تحقيق أقصى استفادة من الاختبارات الشهرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 01:37 مساءً - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة ونسب الحضور خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، لتشجيعهم على الحضور والمشاركة الفعالة في الأنشطة التعليمية.

كما تابع المحافظ انتظام إجراء اختبارات شهر مارس لطلاب المراحل التعليمية، مؤكدًا على مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة تحقيق الطلاب لأقصى استفادة من الاختبارات الشهرية للوقوف على مستواهم التعليمي وأوجه القصور، مشددًا على أهمية تعزيز الانضباط المدرسي وتشجيع الطلاب على الانتظام في الحضور، مع تطبيق اللوائح والقرارات المحددة لنسب حضور وغياب الطلاب.

كما شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس لتحسين أداء الطلاب، وتعزيز مشاركتهم وتحصيلهم الدراسي.

واطّلع النجار على بيان لمديرية التربية والتعليم بشأن حملات المتابعة، والذي تضمن قيام السيد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، بجولات على المدارس بنطاق إدارتي العجوزة والدقي التعليمية، للتفتيش على دفاتر الحضور والغياب، والأنشطة، وجداول الحصص الدراسية.

شملت الجولات مدارس (سيد الشهداء الابتدائية، محمود عزمي الابتدائية، الشهيد ملازم أول حسن حسن محمد حسن الإعدادية بنين، يوسف السباعي الثانوية بنين) بإدارة العجوزة التعليمية، ومدارس (الأورمان التجريبية، الأورمان الثانوية العسكرية بنين، الأورمان الثانوية الرسمية، بين السرايات الابتدائية، المدينة الجامعية المشتركة) بإدارة الدقي التعليمية.