وليد عبد الوهاب: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة قمة الزمالك والأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 01:37 مساءً - أكد وليد عبد الوهاب مدير هيئة ستاد القاهرة أن الاستاد جاهز لاستضافة مباراة القمة التي ستجمع الزمالك والأهلى غدًا ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى في التاسعة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء بالجولة الأولى من المرحلة النهائية من دورى نايل NILE.

وقال وليد عبد الوهاب إن الاستاد يلقى اهتمامًا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لذا نحاول التركيز على حل أى مشكلة قد تظهر بالاستاد فى أي وقت.

وقال وليد عبد الوهاب الاستاد جاهز لاستضافة مباراة القمة، وجماهير القطبين، حيث يتم تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحى لتطوير الاستاد بشكل مستمر.

كانت الصفحة الرسمية لهيئة استاد القاهرة أعلنت جاهزية الملعب لاستضافة مباراة الأهلى والزمالك ونشرت الصفحة الرسمية للاستاد صورة للاستاد مع التعقيب عليها : "يستضيف استاد القاهرة الثلاثاء القادم فى تمام الساعة التاسعه والنصف مساءا مباراة كرة القدم بين فريقى الزمالك والأهلى (ضمن مباريات المرحلة النهائية في اسبوعها الاول بدورى النيل) كل التوفيق للفريقين".