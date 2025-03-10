وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان الملعب الخماسي بـ "الساحة الشعبية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 01:37 مساءً - في ليلة رمضانية افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة الملعب الخماسي بمركز شباب الجيزة " الساحة الشعبية " في اطار خطة الدولة بالتطوير الدائم والمستمر للمنشآت الشبابية والرياضية من اجل توفير منشآت رياضية عالية الجودة للشباب والتي تساعد في نشر الثقافة الرياضية وتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة المختلفة .

وعقب الافتتاح شهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة فعاليات عدداً من العروض الرياضية داخل مركز الشباب شملت عروض المشروع القومي للمرآه والفتاه والمشروع القومي " ها انا احقق ذاتي " بالإضافة الي عروض المشروع القومي للياقة البدنية .

كما حرص الوزير والمحافظ علي حضور نهائي دوري الأندية الصغيرة والاحياء الشعبية بمركز شباب الجيزة وذلك في مباراة لكرة القدم جمعت بين فريقي الجيزة والعجوزة في ختام فعاليات البطولة التي شارك فيها ١٩ هيئة رياضية فرعية وحوالي ٥ الاف عضو من أعضاء الهيئات الرياضية .

وقد سلم الوزير والمحافظ الميداليات للمشاركين في المباراة والاطقم الفنية والحكام وكأس البطولة لفريق العجوزة الفائز وسط حضور لأولياء أمور اللاعبين المشاركين .

و أشاد وزير الشباب ومحافظ الجيزة بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه المشاركون فى فعاليات دورى الأندية الصغيرة والساحات الشعبية، ووجود العديد من المواهب الناشئة، وقدما الشكر والتقدير لكل من ساهم فى نجاح فعاليات الدورى، والخروج به فى صورة حضارية.

و أكد محافظ الجيزة حرصه علي المشاركة وحضور الفعاليات الرياضية للنشئ والشباب لنشر ثقافة الممارسة الرياضية بالمجتمع والتحفيز علي زيادة عدد الممارسين لمختلف الألعاب الرياضية مؤكداً علي استمرار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتقديم كافة سبل الدعم لتطوير ورفع كفاءة المنشأت الرياضية وتهيئة المناخ الرياضي الملائم للشباب والنشئ .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة والدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز الشباب والسيد ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأشرف تامر رئيس حي جنوب وقيادات الوزارة والمحافظة .