المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة بعنوان ” الاحتراق الوظيفي ومهارات الاعتناء بالنفس”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 01:32 مساءً - نظم المجلس القومي للمرأة ممثلًا فى مكتب شكاوى المرأة ، ندوة بعنوان " الاحتراق الوظيفي ومهارات الاعتناء بالنفس" وذلك بالتعاون مع مؤسسة بيت المشورة للتوعية والتنمية، استهدفت العاملين بالأمانة العامة للمجلس ، وحاضرت فيها الأستاذة سوزي لطفي مؤسسة ومديرة بيت المشورة، واستمرت على مدار يومين.

وخلال الندوة أوضحت الأستاذة سوزي لطفي مفهوم الاحتراق الوظيفي وخطورته ، كما تم عرض سبل مواجهة الإرهاق الانفعالي، والتأكيد على أهمية تبني التفكير الإيجابي مع معرفة الحقوق والواجبات بالإضافة إلى أهمية ترتيب الأولويات، مع التركيز على مهارات التحفيز الذاتي، والاستعانة بمتخصص في الدعم النفسي لتقديم الدعم.

تضمنت الندوة نقاشات مع الحضور للتعرف على كيفية معالجة الضغوط المختلفة التي قد يتعرضون لها خلال تأدية أعمالهم دون التأثير على الحياة الأسرية، وذلك عبر استعراض وتطبيق مهارات الاعتناء بالنفس المختلفة والمواظبة عليها لدعم التوازن النفسي.