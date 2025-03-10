حتى لا ننسى.. "الوثائقية" تنشر صور لشهداء الحرب على الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 12:36 مساءً - فى إطار الاحتفال بيوم الشهيد وذكري حرب العاشر من رمضان "حرب أكتوبر"، نشرت صفحة القناة الوثائقية مجموعة من صور شهداء الحرب على الإرهاب، منهم الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، والشهيد المقدم شريف عامر، والشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، وغيرهم من الشهداء الأبطال.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.