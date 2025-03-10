الخارجية: خطة مصر لإعمار غزة تم اعتمادها وأصحبت خطة عربية إسلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 12:36 مساءً - استعرض السفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، مخرجات القمة العربية الأخيرة وما تقوم به وزارة الخارجية من جهود حثيثة لحشد التأييد للخطة العربية بشأن التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة "آخر المستجدات على الساحة الدولية وموقف الدولة المصرية منها، بحضور السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأضاف عبد العاطى، أن القمة العربية الطارئة التي استضافتها مصر، كان كانت مهمة جدا ونحن نعمل الآن عن تنفيذ المخرجات، مضيفا :" تم اعتماد الخطة المصرية لإعمار غزة ولذا أصبحت خطة عربية إسلامية"، موضحا أن القمة العربية اعتمدت الخطة وأيضا منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة وبالتالي أصبحت الخطة المصرية لإعمار غزة خطة عربية إسلامية".

وأشار إلي أن هناك تحركات واتصالات سواء نع الاتحاد الأوروبي وجنيف ومؤسسات دولية لاعتماد الخطة والعمل علي إعمار غزة" مشيرا إلي أن هناك لجنة وزارية تجول البلاد لإقناع العالم بالخطة العربي".