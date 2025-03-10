السكة الحديد : إيقاف كافة قطارات خط (بشتيل / المناشي / إيتاي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 12:31 مساءً - تنفيذا لخطة وزارة النقل في التكامل والتبادل بين وسائل النقل المختلفة وتنفيذاً لتوجيهات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف كافة قطارات خط (بشتيل / المناشي / إيتاي البارود) والعكس بمحطة الكوم الأحمر للتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال محطة محور روض الفرج والتي لم تكن لها مقرر وقوف بالمحطة وهي :

قطارات (663 – 685- 687 - 693 - 666- 674 - 678 - 692 ) وذلك إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12/3/2025 ، ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات أرقام ( 682-677-669) طبقاً للجداول المرفقة وباقي القطارات تسير طبقا لجداولها الحالية.

وتؤكد الهيئة دائماً أنها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .