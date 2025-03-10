وزير التربية والتعليم يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى انتصارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 11:29 صباحاً - يتقدم السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان التي تمثل ذكرى خالدة في التاريخ سطرت خلالها القوات المسلحة المصرية ملحمة بطولية بدماء وتضحيات رجالها البواسل لتعكس إرادة شعب لا تنكسر.

وتوجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف بتحية إعزاز وتقدير لشهداء وأبطال القوات المسلحة الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل أمن الوطن واستقراره..سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة وأن يديم على الوطن الغالي السلام والأمن والرخاء والاستقرار.