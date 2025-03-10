رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 11:29 صباحاً - يتقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون، والطلاب، بأسمى آيات التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، التي ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة الوطنية.

وأكد الدكتور قنديل أن هذه الذكرى المجيدة ستبقى خالدة في وجدان المصريين، باعتبارها ملحمة بطولية جسدت أسمى معاني التضحية والفداء من رجال القوات المسلحة البواسل، الذين سطروا بحروف من نور أعظم انتصارات فى التاريخ المصري، واستعادوا لمصر أرضها وكرامتها.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه المناسبة الوطنية العظيمة تجسد إرادة الشعب المصري الصلبة، وتؤكد على روح العزيمة والإصرار في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الانتصار في معركة البناء والتنمية لا يقل أهمية عن النصر في ميادين القتال، وهو ما تسير عليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.

حفظ الله مصر وجيشها العظيم، ورحم شهداء الوطن الأبرار