جامعة حلوان تختتم المهرجان الكشفي والإرشادي بتتويج الفائزين في أجواء احتفالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 09:35 صباحاً - أعلنت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان نتائج المهرجان الكشفي الـ 45 والإرشادي الـ 32، الذي أُقيم تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جاء المهرجان هذا العام متزامنًا مع احتفالات جامعة حلوان باليوبيل الذهبي تحت شعار:

"من أجل العلم – 50 عامًا جامعة حلوان منارة مجتمعية – 50 عامًا من العلوم والفنون والتكنولوجيا."

شارك في المهرجان 19 كلية تنافست في 12 مجالًا، وأسفرت النتائج عن فوز كلية التكنولوجيا والتعليم بالمركز الأول في المهرجان الكشفي، تلتها كلية التجارة وإدارة الأعمال في المركز الثاني، وكلية الحقوق في المركز الثالث. وفي المهرجان الإرشادي، حققت كلية التجارة وإدارة الأعمال المركز الأول، وجاءت كلية التكنولوجيا والتعليم في المركز الثاني، بينما حصلت كلية الحقوق على المركز الثالث.

وفي مسابقة كرنفال المحافظات، فازت كلية الحقوق بالمركز الأول، بينما حصلت كلية الآداب على المركز الأول في مسابقة أفضل تغطية إعلامية.

تكونت لجنة تحكيم المهرجان من:

الدكتور بلال عبد العزيز، مستشار هيئة التحكيم، بمشاركة الأستاذ محمد أبو السعود، والأستاذ أحمد رجب، قائد هيئة التحكيم، الدكتور محمود رشاد، والأستاذ محمود سليمان، والأستاذ محمود رضا، والأستاذ محمد صلاح عبد القادر، والأستاذة نسرين زكريا، والأستاذة لبنى صالح، والأستاذ نادر رماح معاونًا لهيئة التحكيم.

أما لجنة تحكيم مجال الدين والحياة، فقد ضمت كلًا من:

الأستاذ علي أحمد عوض، والأستاذ عبد الرحمن فتحي عثمان، والأستاذ عبد الله فتحي عثمان، والأستاذة أسماء سامي محمود.

أُقيم المهرجان تحت إشراف عام اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الاستاذ محمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ طارق إسماعيل، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.