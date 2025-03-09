أخبار مصرية

السيسي: نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا الذين قدموا أرواحهم الطاهرة لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة

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  • السيسي: نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا الذين قدموا أرواحهم الطاهرة لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة 1/3
  • السيسي: نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا الذين قدموا أرواحهم الطاهرة لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة 2/3
  • السيسي: نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا الذين قدموا أرواحهم الطاهرة لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 05:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: «في يوم الشهيد، نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة، رجال صدقوا العهد ببذل كل غال ونفيس، وقدموا أرواحهم فداء لبلدهم ، فصاروا خالدين في ذاكرة الوطن».

 

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وأضاف الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: «نؤكد في هذا اليوم تمسكنا بالهدف النبيل الذي ضحوا من أجله، واستكمال المسيرة على درب حماية الوطن ورفعة شأنه مهما كانت التحديات، ونجدد الالتزام بتقديم كل الرعاية والمساندة لأسر شهدائنا الأبرار، فخرا بما قدموه لمصر من أبطال يذكرهم التاريخ في أشرف صفحاته على مدار الأجيال، مضيفًا: رحم الله تعالى الشهداء، وحفظ مصر من شرور الأعداء».

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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