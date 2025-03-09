كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات تستعد لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي الثاني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 02:33 مساءً - في إطار جهود جامعة الأزهر لتعزيز البحث العلمي والارتقاء بمستوياته؛ تستعد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي الثاني تحت عنوان: «البحث العلمي في الدراسات الإسلامية والعربية بين مشكلات الواقع وآفاق التطوير» وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 28-29 أبريل 2025م، الموافق 30 شوال - 1 ذو القعدة 1446هـ، بمقر الكلية.

يأتي المؤتمر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومتابعة الدكتور سعيد جمعة، عميد الكلية رئيس المؤتمر، والدكتور أنور خطاب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أمين المؤتمر، والدكتورة سحر عزت، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر المؤتمر، والدكتور صبري أبو حسين، منسق المؤتمر.

ينطلق المؤتمر من مفهوم تحسين جودة البحث العلمي، استنادًا إلى ثقافة الجودة والاعتماد التي تستدعي تقييم المؤسسات العلمية ودراسة واقعها من خلال تحديد نقاط القوة وتعزيزها، ومعالجة أوجه القصور لضمان تحسين المخرجات الأكاديمية والبحثية.

ويهدف المؤتمر إلى تحليل واقع البحث العلمي في الدراسات الإسلامية والعربية، ورصد التحديات التي تواجه الباحثين، فضلًا عن مناقشة سبل التطوير الأكاديمي والإداري لتعزيز جودة الأبحاث. كما يسعى المؤتمر إلى اقتراح حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة أوجه القصور، وتشجيع الدراسات البينية التي تدمج بين التخصصات المختلفة، إضافة إلى تعزيز أخلاقيات البحث العلمي وفق المعايير الأكاديمية العالمية، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى البحثي ويعزز دوره في التنمية المستدامة.

ويغطي المؤتمر عددًا من المحاور المهمة التي تناقش مختلف القضايا ذات الصلة، من بينها دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، وإسهام المؤسسات الأكاديمية في دعم الباحثين، وأخلاقيات البحث العلمي وأثرها في جودة الدراسات، وأولويات البحث العلمي في ظل التحديات الراهنة. كما يناقش المؤتمر استخدام التقنيات الحديثة في مجال الدراسات الإسلامية والعربية، والتوثيق العلمي وضوابطه، وسبل تطوير البحث العلمي بين الأصالة والتجديد، إضافة إلى مشكلات الإفتاء ودور البحث العلمي في معالجتها، والتحديات الحديثة التي تواجه البحث العلمي وسبل التغلب عليها.

وفي هذا السياق، وجّهت إدارة الكلية دعوة مفتوحة للباحثين والمهتمين بالمجال الأكاديمي لحضور المؤتمر، وأكدت اللجنة المنظمة أهمية المشاركة الحضورية في فعاليات المؤتمر، حيث يمكن للراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص والمعلن على صفحة الكلية حتى موعد أقصاه 5 أبريل 2025م، كما وفرت الكلية وسائل تواصل للاستفسارات عبر البريد الإلكتروني [email protected] .

داعية الجميع للمشاركة في هذا الحدث العلمي المميز، الذي يمثل فرصة ثرية للنقاش وتبادل الرؤى حول سبل تطوير البحث العلمي في الدراسات الإسلامية والعربية.