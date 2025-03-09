جامعة القاهرة تعلن عن المسابقة الطلابية السنوية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 02:33 مساءً - أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، عن إطلاق المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه للعام الجامعي 2025/2024 والتي تُقام خلال الفترة من 10-13 مارس 2025، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص جامعة القاهرة على تنظيم هذه المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه على مستوي الكليات، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف غرس القيم الإسلامية في نفوس الطلاب، وتشجيعهم على التنافس في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، واكتشاف المواهب الشابة في التلاوة والتجويد، مشيرًا إلي أن المسابقة تشتمل على خمسة مستويات، حيث يتضمن المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني حفظ 20 جزءًا، والمستوى الثالث حفظ 15 جزءًا، والمستوى الرابع حفظ 10 أجزاء، والمستوى الخامس حفظ 5 أجزاء.

وأكد رئيس جامعة القاهرة على تأثير القرآن الكريم في تحسين فكر وسلوك الطلاب الذين يمثلون مستقبل الوطن، خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي تستوجب الحفاظ والتمسك بالقيم والمعتقدات الدينية، لافتًا إلى ضرورة نشر الثقافة الإسلامية ورسالتها، بما يجسد أهدافها في خدمة المجتمع، والمساهمة في نهضة الوطن والأمة العربية والإسلامية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه سيتم خلالها اختيار 10 طلاب فائزين من كل مستوى من مستويات المسابقة الخمسة ومنحهم جوائز مالية قيمة، مشيرًا إلى إطلاق مسابقة فنية رمضانية إبداعية يقوم خلالها الطلاب برسم لوحة أو تصميم شعار يعبر عن الروح الرمضانية في جامعة القاهرة، من خلال استخدام العناصر الرمزية الإيجابية للتعبير عن أجواء الشهر الفضيل، وسيتم اختيار الفائزين عبر التصويت على صفحة اتحاد طلاب الجامعة، مع منح ميداليات تذكارية تقديرًا لتميزهم الفني.