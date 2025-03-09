نقابة الصحفيين: الثلاثاء 11 مارس ...أخر موعد لحجز إفطار الأسرة الصحفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 مارس 2025 02:33 مساءً - ينظـــم مجلس نقابة الصحفيين حفل إفطار الأسرة الصحفية السنوى بمقر النقابة يوم الأربعاء القادم (12 مارس الجارى) الموافق (12 رمضان 1446هـ)، باشتراك رمزى قدره 100 جنيه للصحفى (مائة جنيه فقط لاغير)، وينتهى الحجز الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025، ويسدد فى مركز الخدمات بالدور الأول، ويمكن تحويل مبلغ (105 جنيه ) على فودافون كاش رقم (01066778919) وارسال بيانات الحجز على الواتس لنفس الرقم حتى يمكن حصر أعداد الحاجزين،وتجهيز وجبات الإفطار بشكل لائق.

سيتم توفير "وجبات صيامى" للزملاء المسيحيين، وعلى مَن يرغب تسجيل اسمه بالدور الأول.

يشارك فى الإفطار وفد من الزملاء الصحفيين الفلسطينيين

السكرتير العام جمال عبد الرحيم

نقيب الصحفيين خــالد البلشي