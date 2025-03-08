الحوار الوطني: اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتجدد الشعوب التزامها بضمان حقوق النساء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 08:26 مساءً - أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانا أكد فيه أن يوم الثامن من مارس من كل عام هو اليوم العالمي للمرأة، وهو مناسبة تجدد فيها الأمم والشعوب التزامها الراسخ بضمان حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وقد حددت الأمم المتحدة شعار احتفالية هذا العام: “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.

وجاء في البيان أن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي ركيزة أساسية في بنائه وتطوره، ومصدر العطاء والصمود والتفاني. تؤدي أدوارًا جوهرية في جميع مجالات الحياة، بدءًا من الأسرة وصولًا إلى ميادين العمل والإبداع، مساهمةً في صناعة الحضارات ورسم معالم المستقبل.

وأضاف البيان أن تحقيق المساواة والعدالة وتمكين المرأة في جميع المجالات مسؤولية مشتركة تتطلب جهودًا مستمرة، بما يشمل حمايتها من كافة أشكال العنف والاستغلال، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون تمييز.