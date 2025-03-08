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بث مباشر لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين على قناة الحياة

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بث مباشر لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين على قناة الحياة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 08:26 مساءً - وتذيع قناة "الحياة" شعائر صلاة العشاء والتراويح على مدار الشهر الكريم بصوت كبار القراء، من بينهما القارئ الطيب دكتور أحمد نعيع والقارئ الشهير عبدالفتاح الطاروطي.يؤم المصلين العديد من القراء مثل القارئ الشيخ عبد الناصر حرك والشيخ أحمد تميم المراغى والشيخ أحمد عوض أبو فيوض والكثير من مشاهير قراء القرآن الكريم.

 

يأتى ذلك ضمن احتفاء شبكة تليفزيون "الحياة" بشهر رمضان المبارك، وضمن مجموعة من التغطيات والبرنامج والمسلسلات المقرر عرضها على شاشتها خلال هذا الشهر.


 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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