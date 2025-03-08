موجة حارة قادمة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 08:25 مساءً - كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن التوقعات الجوية للأيام المقبلة، مشيرًا إلى استقرار الأحوال الجوية بشكل عام على معظم أنحاء الجمهورية

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن الطقس سيكون معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون باردًا خلال الليل على أغلب المناطق.

وأشار القياتي إلى احتمال تشكّل شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأكد القياتي أن المنخفض الجوي الذي أثر على البلاد خلال الأيام الماضية قد بدأ في الابتعاد تمامًا عن الأراضي المصرية، مما يؤدي إلى حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية، حيث تقل فرص سقوط الأمطار باستثناء بعض الزخات الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأضاف القياتي أن الظاهرة الجوية الرئيسية خلال هذه الفترة ستكون الشبورة المائية، والتي كانت كثيفة اليوم في بعض المناطق الشمالية، ما استدعى تنسيقًا بين هيئة الأرصاد وإدارات المرور المختلفة.

وفيما يخص درجات الحرارة، أوضح القياتي أنها ستظل ضمن المعدلات الطبيعية خلال هذه الفترة، مع بدء ارتفاع تدريجي اعتبارًا من الغد، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة مئوية خلال النهار، على أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 26 درجة مئوية أو أكثر مع نهاية الأسبوع، وقد تصل في بعض المناطق إلى 28 درجة مئوية، مما يصنفها كموجة حارة.

وأكمل: التحولات السريعة في الأحوال الجوية، من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرعد إلى ارتفاع درجات الحرارة، تعود إلى طبيعة هذه الفترة الانتقالية بين فصلي الشتاء والربيع، حيث من الممكن أن نشهد أجواءً ربيعية قبل الموعد الفلكي الرسمي.