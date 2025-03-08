200 ألف جنيه للفائز فى «لعبة الأرقام» من «مدفع رمضان»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 07:29 مساءً - قال الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى ثامن حلقات البرنامج: "أنا تنازلت عن اختيار الكمبيوتر فى لعبة الأرقام العشوائية وتحملت مسؤلية اختيار الـ11 رقم بنفسى".

واختار محمد رمضان رقم هاتف كاملا من خلال الصناديق المملوءة بالكور التى تحمل الأرقام، وكان الرقم الفائز هو 01158046731، وأجرى اتصالات هاتفيا بالرقم محمد شعبان أحمد، من الحوامدية، حيث رد وقال له محمد رمضان : كسبت 200 ألف جنيه، فقال له محمد رمضان معايا والله؟ طب أجيلك فين؟.

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصرى، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر فى مصر علشان نفرح الناس".