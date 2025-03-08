النيابة تخلى سبيل البلوجر سوزي الأردنية وتنفى اتهامها بالانضمام لجماعة محظورة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 04:33 مساءً - كشفت النيابة العامة تفاصيل الاتهامات الموجههة للبلوجر "سوزى الأردنية"، نافية فى الوقت نفسه عدم توجيه أية أتهامات لها متعلقة بانضمامها لأية جماعات إرهابية أو محظورة.

وقالت النيابة العامة فى بيان إنها باشرت التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2025 إداري المطرية، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا بشأن شكوى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لقيام البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ"سوزي الأردنية" بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير تلك الشركة وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، يتضمن أخبارًا كاذبة واحتيالًا بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضاف البيان: باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيلها بعد سماع أقوالها دون توجيه اتهامات متعلقة بانضمامها لأية جماعات إرهابية أو محظورة.