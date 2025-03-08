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التحالف الوطني يواصل توزيع وجبات غذائية في البحيرة

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  • التحالف الوطني يواصل توزيع وجبات غذائية في البحيرة 1/3
  • التحالف الوطني يواصل توزيع وجبات غذائية في البحيرة 2/3
  • التحالف الوطني يواصل توزيع وجبات غذائية في البحيرة 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 03:36 مساءً - قامت مجموعة من متطوعي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتوزيع وجبات غذائية جاهزة على الأسر في محافظة البحيرة، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل التنموي.

 

شملت عملية التوزيع مناطق عزبة شريف الأبعادية، كوبرى إفلاقة، منطقة الشريعة، بالإضافة إلى أبو عبدالله الرحبايا، عمال محلات النادى ساج بلازا.

تم توزيع الوجبات وفقًا لعدد أفراد الأسرة، حيث قام المتطوعون بتوزيعها عن طريق طرق الابواب، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية في هذه المناطق.

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توزيع الوجبات

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التحالف الوطني و مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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