جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مؤتمراً صحفياً بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 03:35 مساءً - تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذى يوافق التاسع من مارس كل عام ، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للإعلان عن أنشطة وفعاليات الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام .

وأكد اللواء أ ح / مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن إحتفال القوات المسلحة بهذا اليوم تخليداً لذكرى إستشهاد الفريق أول / عبد المنعم رياض والتى عكست مسيرته مدى تلاحم القائد مع جنوده فى الصفوف الأمامية ، وأن ذلك الإحتفال يأتى تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة .

مشيراً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديراً لما قدموه من تضحيات وما حققوه من بطولات ستظل مبعث فخر وإعتزاز لشعب مصر العظيم جيلاً بعد جيل .