بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. تتقدم أسرة جامعة القاهرة بأسمى آيات التقدير والاحترام...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 03:35 مساءً - تتقدم أسرة جامعة القاهرة بأسمى آيات التقدير والاحترام لجميع السيدات من منسوبي الجامعة، تقديرًا لعطائهن المستمر وجهودهن المتميزة في كافة المجالات الأكاديمية والإدارية والبحثية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

إن المرأة في جامعة القاهرة تمثل نموذجًا مشرفًا للتميز والإبداع، فهي شريك أساسي في مسيرة التطوير والتنمية، تساهم بجهدها وعلمها في بناء مستقبل أفضل وتعزيز دور الجامعة كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع.

في هذا اليوم، نؤكد على دعمنا المستمر لتمكين المرأة، وتوفير بيئة تعليمية وعملية تساعدها على تحقيق طموحاتها والمساهمة بفعالية في التنمية والتقدم.

كل عام وأنتِ رمزٌ للقوة، والعلم، والإبداع… كل عام وأنتِ مصدر إلهام للأجيال القادمة!