كلية التربية بنات الأزهر بالقاهرة تنظم المؤتمر الطلابي الثاني حول دور الأزهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 03:35 مساءً - في إطار نشاطها العلمي الكبير الذي تحرص عليه دائمًا جنبًا إلى جنبٍ مع العملية التعليمية؛ تنظم كلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة المؤتمر الطلابي الثاني يومي الأحد والاثنين 9 و 10 مارس الجاري 2025م، تحت عنوان: «دور الأزهر الشريف في تعليم البنات وبناء الأسرة المصرية في ضوء المبادرة الرئاسية «بداية».

صرحت بذلك الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية رئيس المؤتمر، مشيرة إلى أن المؤتمر الطلابي الثاني يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وأوضحت الدكتورة منال الخولي أن المؤتمر الثاني للكلية يتضمن ثلاثة محاور: الأول منها يدور حول البحث العلمي، ويتناول موضوعات عديدة، ومنها: دور التعليم الأزهري في تقدم الوطن وتعظيم الانتماء، والأمن السيبراني والحفاظ على الهوية، والخط العربي ودوره في تعزيز الانتماء، والصحة النفسية وبناء الشخصية.

والمحور الثاني يتناول موضوعات: تلخيص

لرؤية مصر 2030م، وتلخيص أحد كتب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) وبيان تطبيقاتها التربوية، وتلخيص أحد كتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وبيان تطبيقاتها التربوية.

أما المحور الثالث فيتناول موضوعات مبادرات خدمة المجتمع، ومنها: مبادرة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، ومبادرة «ابدع وابتكر»

ومبادرة «العقل السليم في الجسم السليم»، ومبادرة «قيمنا حياتنا»، ومبادرة «نحو بيئة نظيفة»، مبادرة «بالعلم نحيا ونرتقي».

وأوضحت عميدة الكلية أن المؤتمر الطلابي الثاني للكلية يهدف إلى:

-تعزيز دور طالبات كلية التربية بنات بالقاهرة في بناء الأسرة المصرية في ضوء المبادرة الرئاسية (بداية) ورؤية مصر 2030م.

-تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والدراسية لتكوين شخصية متكاملة لدى طالبات جامعة الأزهر.

-البدء في تكوين منظومة بحثية للطالبات بجامعة الأزهر لتعظيم الاستفادة منهن محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

-التعريف بالمواهب الإبداعية لطالبات جامعة الأزهر.

-تحفيز قيم المبادرة والتعاون لدى طالبات جامعة الأزهر.

-العمل على تشجيع المبادرات المجتمعية تنميةً للانتماء الوطني والقيم الأخلاقية والحفاظ على الهوية العربية.

-تنمية مهارات القيادة الشخصية وتعزيز فرص التعلم القائم على النواتج لدى الطالبات.