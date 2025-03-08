وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الإركان بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 02:30 مساءً - بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد.

وجاء فى البرقية: بكل مشاعر الفخر والإعتزاز، يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد، أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأسمى آيات التقدير والإحترام، مع صادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد.

تلك المناسبة العزيزة على نفوسنا، إذ تذكرنا دوماً بتضحيات أبناء مصر الأوفياء فى شتى ميادين الفداء، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أرض الوطن وصوناً لكرامته وترسيخاً لدعائم أمنه وإستقراره، وسطروا بدمائهم الذكية صفحات خالدة فى سجل المجد، ستظل باقية تستلهم منها الأجيال القادمة معانى العطاء والإيثار. وكل عــام وسيادتكــم بخــــير.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أحمد فتحى خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء فيها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة يوم الشهيد أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص التحية وصادق التمنيات. وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة، نتذكر بكل فخر وإعتزاز شهدائنا الأبرار الذين سطّروا أروع ملاحم البطولة فى ميادين الشرف والعطاء، وضربوا أعظم الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل أن يبقى الوطن حرًّا أبيًّا مستقراً شامخًا، ويحفروا ذكراهم العطرة فى سجلات العطاء الوطنى، شاهدة على جلال تضحياتهم. وكل عام وسيادتكم بخير.