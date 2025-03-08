برنامج” تحويشة ” يواصل فعالياته فى محافظة أسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 02:29 مساءً - في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي (تحويشة) ،

نظم المجلس القومي للمرأة ٢٥ برنامج تدريبي بقرى ومراكز محافظة أسيوط مستهدفة 750 متدربة ، امتدت على مدار يومين.

تناولت التدريبات التعريف بالمجلس وأهدافه وأنشطته، بالإضافة إلى التعريف بالمشروع و أهداف الادخار والأهداف طويلة وقصيرة المدى، وكيفية وضع أهدافك في شيء منتج ، و أولويات الصرف وشرح الميزانية البسيطة وطرق متابعتها، وكيفية التعامل مع المخاطر، وأهداف القروض، وكيفية حساب تكلفتها ، ووسائل تجنب المديونية، وكيفية الادخار، وشرح الحقوق والمسؤوليات، ومعرفة الخدمات الرقمية.