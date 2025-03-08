وصول 37 مصابا فلسطينيا و54 مرافقا إلى الجانب المصري لمعبر رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 02:29 مساءً - استقبل معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة 37 مصابًا فلسطينيًا 54 مرافقا، في إطار الجهود المستمرة من قبل الدولة المصرية لتقديم الدعم والعون للأشقاء في فلسطين.

وقال أحمد عيد، موفد "القاهرة الإخبارية" إلى معبر رفح، أنه بمجرد وصول المصابين الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية يدخلون الحجر الصحي من أجل مراجعة حالاتهم الصحية وأيضًا حالات مرافقيهم، ثم توزيعهم على المستشفيات في شمال سيناء ومدن القناة حسب طبيعة كل حالة.

وأوضح أن بعض حالات المصابين الفلسطينيين الأكثر تعقيدًا يتم توجيهها إلى مستشفيات القاهرة الكبرى، مثل حالات أمراض السرطان والقلب والكلى والتهابات الرئة وغيرها من الأمراض المزمنة.

وتواصل مصر جهودها الإنسانية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، إذ تُنفذ مصر خطة علاج متكاملة لاستقبال المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح، تشمل ثلاثة مستويات، الأول بمحافظة شمال سيناء، حيث تم تعزيز المستشفيات بعدد إضافي من الأطباء بمختلف التخصصات، وتوفير سيارات الإسعاف وكل المستلزمات الطبية الضرورية.

والمستوى الثاني المحافظات المتاخمة لشمال سيناء، التي جُهِزت مستشفياتها لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية إضافية، بينما المستوى الثالث مستشفيات القاهرة، المجهزة لاستقبال الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخلات طبية متقدمة ورعاية متخصصة.