وزير الداخلية مهنئا القوات المسلحة بـ«يوم الشهيد»: أعظم مثال للتضحية والفداء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 02:29 مساءً - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بـ«يوم الشهيد».

وقال وزير الداخلية في نص برقيته: «كل مشاعر الفخر والاعتزاز، يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بـ«يوم الشهيد»، أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بأسمى آيات التقدير والاحترام، مع صادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد».

وأضاف: «تلك المناسبة العزيزة على نفوسنا، إذ تذكرنا دوماً بتضحيات أبناء مصر الأوفياء فى شتى ميادين الفداء، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أرض الوطن وصوناً لكرامته وترسيخاً لدعائم أمنه واستقراره، وسطروا بدمائهم الذكية صفحات خالدة فى سجل المجد، ستظل باقية تستلهم منها الأجيال القادمة معانى العطاء والإيثار.. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أحمد فتحى خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة «يوم الشهيد»، أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص التحية وصادق التمنيات».

وأضاف وزير الداخلية في برقيته: «إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة، نتذكر بكل فخر واعتزاز شهدائنا الأبرار، الذين سطّروا أروع ملاحم البطولة فى ميادين الشرف والعطاء، وضربوا أعظم الأمثلة فى التضحية والفداء، من أجل أن يبقى الوطن حرًّا.. أبيًّا .. مستقراً.. شامخًا.. ويحفروا ذكراهم العطرة فى سجلات العطاء الوطني، شاهدة على جلال تضحياتهم».