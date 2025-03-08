رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان ويوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 01:32 مساءً - بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان واحتفالات مصر بيوم الشهيد.

وقال عبدالرازق -في نص البرقية- "يسعدنى أن أتقدم إلى فخامتكم وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان الذي حققه رجالات قواتنا المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم، فكانوا القدوة في البسالة والفداء من أجل استرداد العزة الوطنية".

وأضاف "ونحن إذ نهنئ فخامتكم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، لنؤكد على أنها كانت نموذجًا للوطنية، التحمت فيه كل قوى المجتمع المصرى مع قواته المسلحة في تحقيق النصر المؤازر في تلك المعركة المقدسة، وسنظل متمسكين بروح انتصار العاشر من رمضان، ماضين خلف قيادتكم الحكيمة في تحقيق ما تصبون إليه من مستقبل واعد لمصرنا الغالية".

وتابع رئيس مجلس الشيوخ "كما نغتنم هذه المناسبة العظيمة لنحيى ذكرى يوم الشهيد الذى يوافق التاسع من مارس من كل عام، إعلاء لقيم التضحية والفداء وحب الوطن على مر التاريخ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار وأبطالنا البواسل بواسع رحمته".

وواصل "وإننا نؤكد لفخامتكم أننا لم ولن ننسى فضل بطولات شهداء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن، وحماية أمنه واستقراره، وستظل بطولاتهم نقطة مضيئة في تاريخ الوطنية المصرية، تتناقلها الأجيال لتكون نموذجًا عظيمًا يحتذى به الشعب في ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء والتضحية من أجل الوطن. حفظكم الله قائدًا لمصر وشعبها ومؤسساتها، من كل مكروه وسوء، ووفقكم لتحقيق رفعة الوطن، واستقراره، وازدهاره، إنه نعم المولى ونعم النصير".