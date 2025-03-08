القبض على العاطل المتهم بالتعدى على طفلة داخل حمام عمومى فى الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفلة داخل حمام عمومى بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 مارس تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية، بقيام الأهالى بضبط عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر، حال محاولته التعدى على طفلة "سن 8" داخل حمام عمومى كائن بدائرة القسم، وبالإنتقال وبسؤال والدة الطفلة أيدت ما سبق.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.