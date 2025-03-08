وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيرانى ضرورة خفض التصعيد وضبط النفس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 12:32 مساءً - التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس الجمعة، "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران، وذلك علي هامش الاجتماع الاستثنائي الذي تستضيفه جدة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت.

ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع فى الإقليم، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية خفض التوترات والتصعيد وضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها المنطقة. واستعرض الوزير عبد العاطى مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم 4 مارس، وما حظيت به الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة من توافق عربى كامل، متناولا المراحل والعناصر المختلفة للخطة. كما تناول أيضا ترحيب القمة باستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية.