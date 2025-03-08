المستشارة أمل عمار تهنئ سيدات العالم بيوم المرأة العالمى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 12:31 مساءً - رئيسة المجلس القومى للمرأة:

-- المرأة المصرية تواجه العالم اليوم بكل عزة وفخر بنجاحات وإنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات

-- ملف تمكين المرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً بفضل إرادة سياسية واعية داعمة للمرأة

يتوجه المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار ، وجميع عضواته وأعضاءه ونائبته بخالص التهنئة لنساء وفتيات مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمى للمرأة والذى يوافق 8 مارس من كل عام .

ويأتى الاحتفال هذا العام تحت شعار "لجميع النساء والفتيات: الحقوق والمساواة والتمكين"، حيث يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات كفيلة بإطلاق العنان للمساواة في الحقوق والفرص للجميع .

وقالت المستشارة أمل عمار : "إن المرأة المصرية تواجه العالم اليوم بكل عزة وفخر بما حققته من نجاحات وإنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات".

وأضافت رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا أهدته لها إرادة سياسية مؤمنة بأن تمكين المرأة وحمايتها هو أساس نهضة ورقى المجتمع.، مؤكدة أن ملف تمكين المرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال السنوات الماضية فى مختلف المجالات.

ووجهت المستشارة أمل عمار رسالة لكل سيدات مصر قائلة " تحية احترام وتقدير لكل امرأة مصرية تحمل في قلبها حبًا لا ينتهي لوطنها، وتقدم الغالي والنفيس من أجل الدفاع عنه، تحية خالصة من القلب لكل امرأة مثابرة بطلة لديها عزيمة وصمود لا ينتهي، كل عام وانتى دومًا القوة الدافعة والمصدر للتقدم والازدهار فى الوطن"