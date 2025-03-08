بتوجيهات الوزير جبران : رصد نشاط 10 مديريات بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 12:31 مساءً - تسوية ودية ..وتدريب مهني ..فرص عمل ..وتوعية بالحقوق والواجبات في مواقع العمل..

1ـ مديرية العمل بجنوب سيناء ..

تسليم عقود عمل لذوي الهمم..

بمناسبة العيد القومي للمحافظة

قام اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بتسليم عقود عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، وذلك خلال فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، كما شاركت المديرية بمنتجات خريجي العملية التدريبية في معرض الأشغال اليدوية المقام في مدينة طابا.

وأشارت وفاء نجاح فهمي مديرة المديرية، إلى أن هذه المناسبة تعد فرصة لتجديد الاعتزاز بالوطن وتعزيز قيم الانتماء والولاء، وتُبرز الدور البطولي الذي قام به الشعب المصري في استرداد أراضيه وعودة طابا إلى السيادة المصرية.

2ـ مديرية العمل ببورسعيد..

ندوة توعوية حول أحكام تشغيل النساء بالمنطقة الصناعية

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة توعوية حول أحكام تشغيل النساء ، وذلك بشركة ريادة للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وبحضور 30 من العاملين بالمنشأة.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير المديرية إن الندوة تناولت موضوعات أحكام تشغيل النساء والإجازات وعقود العمل في ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك في إطار سلسلة من الندوات أطلقتها المديرية لنشر التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات والتعريف بالمفاهيم التي شملها القانون، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب تفعيل دور مكاتب التفتيش للقيام بدورهم في التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون.

ألقت المحاضرات مروة علي و مريانا إبراهيم، تحت إشراف أمل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد، بالتنسيق مع إدارة الرعاية بالمديرية، وبحضور ليلى المصري و نهى يوسف مفتشات العمل.

3ـ مديرية العمل بالجيزة..

توعية بالسلامة والصحة المهنية.

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، فعاليات مبادرة السلامة والصحة المهنية "سلامتك تهمنا" بمدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية، بحضور 150 طالب من طلاب المدرسة، بحضور الدكتور محمد رشدي وكيل وزارة التربية والتعليم، رحاب إسحاق منسق أكاديمية غبور ومسئولي السلامة والصحة المهنية بالأكاديمية، وحاضر فيها الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجيزة، المهندسة أسماء طه مدير مكتب شمال والدكتورة أسماء كمال أخصائي بإدارة السلامة.

كما عقد مكتب البدرشين بمديرية العمل بالجيزة ندوة توعوية لعدد 30 من العاملين بمستشفى أبو النمرس المركزي ألقاها الدكتور محمد ماهر مفتش المكتب عن مخاطر بيئة العمل.وأشار محمد رمضان مدير المديرية إلى أن الندوات تناولت موضوعات أهداف السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل، وذلك ضمن خطة المديرية المكثفة والتعاون مع كافة الجهات، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة.

4ـ مديرية العمل بالقليوبية ..

ندوة توعية ..ودورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة

عقدت مديرية عمل القليوبية ندوة توعوية بعنوان "قانون العمل والقوانين ذات الصلة" وذلك بحضور 20 من العاملين بشركة ديكوراما لتصنيع وتجارة الموبيليا بالوحدة العربية.وأوضح فوزي صابر وكيل المديرية أن الندوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم وتكثيف التوعية والندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة وذلك بتقديم برامج التوعية لرفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت داخل المحافظة حرصاً على تعزيز حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال التي أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 . حاضر الندوة أحمد مجاهد "مدير مكتب عمل بهتيم..

كما شهدت المديرية بداية تدريب دفعة جديدة للتدريب والتأهيل لسوق العمل داخل نطاق المحافظة، على مهنة "التفصيل والحياكة" بمركز التدريب المهني بالخانكة، وقال وكيل المديرية إن البرنامج التدريبي جاء وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة بوزارة العمل بموجب 150 ساعة تدريبية لعدد (١٥ متدربة )، حيث يتم تدريب دفعة جديدة مدربة على أعلى مستوى ومؤهلة لسوق العمل داخل وخارج مصر.

5ـ مديرية العمل بالشرقية .

ندوة توعوية عن السلامة والصحة المهنية في القطاع الهندسي

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ندوة توعوية بعنوان (السلامة والصحة المهنية في القطاع الهندسي) بالتنسيق مع المعهد العالي للهندسة بمدينة بلبيس، بمشاركة (100) من الطلبة ومسئولي السلامة والصحة المهنية بالمعاهد الأخرى والمدارس الخاصة في نطاق مدينة بلبيس، وذلك بحضور المهندس محمد المنير رئيس مجلس إدارة المعهد.

وأشار أحمد عبد الهادي مدير المديرية إلى جهود وزارة العمل وتبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلى تحقيق الصالح العام للعامل المصري وتوفير بيئة عمل آمنة، موضحاً أن فعاليات الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التي تنفذها مديرية العمل بالشرقيةتحت شعار السلامة للجميع لتبادل الرؤى والخبرات في كافة القطاعات (الزراعي، الاتصالات، الهندسي، النسيج، مواقع العمل..) إلى جانب توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم ولبيئة عمل أكثر أمانا.وتناولت المحاضرة الأولى موضوعات السلامة والصحة المهنية، وحاضرت فيها الكيميائية حنان محروس مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية ببلبيس، كما تناولت المحاضرة الثانية مخاطر بيئة العمل وخاصة المخاطر الكهربائية، وحاضرت فيها المهندسة إيمان كمال مهندس السلامة مسئول التوعية والإعلام بإدارة السلامة بالمديرية.جاء ذلك بحضور الكيميائية رحاب عبد الحميد مدير إدارة السلامة بمديرية العمل بالشرقية، محمد حجازي مدير منطقة عمل بلبيس، المهندسةإيمان كمال مهندس السلامة مسئول التوعية والإعلام بإدارة السلامة بالمديرية، الكيميائية فاطمة البطريق مدير مكتب السلامة بمنطقة بلبيس، الكيميائية حنان محروس مفتش أول السلامة بمكتب السلامة بمنطقة بلبيس.

6ـ مديرية العمل بالإسكندرية..

افتتاح دورة تدريبية لصيانة المحمول بالعربة المتنقلة

قامت مديرية العمل بالإسكندرية بافتتاح دورة تدريبية على مهنة صيانة المحمول بالعربة المتنقلة ببشاير الخير 1 بغيط العنب، لعدد 11 متدرب في إطار مبادرة "حياة كريمة " ومبادرة مهنتك مستقبلك والتي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين في المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، حيث يتم التدريب النظري والعملي لمدة 100 ساعة تدريبية لمدة 5 أسابيع.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية، أن تلك الدورات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة. وأضاف وكيل المديرية، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة التدريب المهنى، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة، واستيفاء الأوراق المطلوبة وهي : صورة من بطاقة الرقم القومى، و2 صورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي، كما يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.

7ـ مديرية العمل بالوادي الجديد

دورات تدريبية على صيانة المحمول والحاسب الآلي

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد دورتين تدريبيتين على مهنتي صيانة الهاتف المحمول لعدد 10 متدرب من الذكور ومهنة الحاسب الآلي لعدد 10 متدرب ومتدربة ( 5 ذكور / 5 إناث)، وذلك بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

وأشار أحمد طليب مدير المديرية إلى توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف دورات تدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال في المجتمع. كم أوضح مديري المديرية أنه يتم تدريب الشباب بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية وهي من الوحدات التي أضافتها وزارة العمل إلى قطاع التدريب المهني لخدمة شباب الخريجين بالقرى الأكثر احتياجا ولتدريب الشباب من الجنسين علي مهن يحتاجها سوق العمل وتشجيعا لإقامة مشروعات صغيرة.

8ـ مديرية العمل بسوهاج ..

ندوة للتوعية بأهداف السلامة المهنية ومخاطر بيئة العمل

نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بغرب سوهاج ندوة للتوعية بأهداف السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتعريف بالمخاطر في بيئة العمل بشكل عام ومخاطر الحريق بشكل خاص، وذلك بحضور 22 من العاملين بمدارس سان جورج الخاصة للغات بسوهاج.

وأوضح الدكتور حازم علي حسن مدير المديرية أن الندوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات، بتكثيف التوعية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال والمترددين والمنشآت، إلى جانب تقليل المخاطر وتجنب الحوادث في بيئة العمل، وخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاج وتشجع على الاستثمار .

استهدفت الندوة التوعية بمخاطر الحريق وكيمياء الحريق، إلى جانب توضيح أنواع أجهزة الإطفاء المختلفة ونظرية الإطفاء كما تم التطرق لكيفية إعداد خطة الطوارئ والشروط اللازمة لتأمين بيئة العمل. حاضر في الندوة الكيميائي حسانين إبراهيم مدير مكتب تفتيش السلامة والصحة المهنية بغرب سوهاج والكيميائية نهلة هاشم مفتش السلامة بمكتب غرب سوهاج.

9ـ مديرية العمل بالإسماعلية..

استقبال ذوي همم للاستماع لمطالبهم وتنفيذها

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، عدداً من أبناء المحافظة من ذوي الهمم، للاستماع إلى مطالبهم لتوفير فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة، أو فرص تدريب مهني مناسبة تتماشى مع إعاقتهم لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل.

وأوضح حسن رداد مدير المديرية أن تلك الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وتوفير فرص عمل للشباب منهم ،والتعاون مع القطاع الخاص من أجل استيفاء نسبة الـ5% لذوي الهمم داخل المصانع والشركات ،تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

10ـ مديرية العمل بالمنيا..

توعية بالمخاطر التي تواجه العاملين بالمنشآت..

نظمت مديرية المنيا عدد من الندوات التوعوية لأبناء المحافظة من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، حيث نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بأبو قرقاص، ندوة توعوية بعنوان سلامتك تهمنا لعدد ١٧ من العاملين بالمدرسة الثانوية التجارية بنات بأبوقرقاص، وحاضر فيها الكيميائي حسن عبد الفتاح مفتش المكتب، والذي تناول موضوعات المخاطر التي تواجه العاملين في المنشآت وخاصة المخاطر الكيميائية ومخاطر الحريق، كما قام بالرد على جميع الاستفسارات.

وفي ذات السياق عقد مكتب السلامة والصحة المهنية بديرمواس ندوة توعوية بعنوان سلامتك تهمنا لعدد 27 من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بديرمواس، حاضر فيها الكيميائي سامي نبيه مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بديرمواس، الكيميائي مؤمن ناجي مفتش المكتب والكيميائية شيرين مختار مفتشة بالمكتب.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مديرة المديرية أن الندوة تناول موضوعات المخاطر التي تواجه العاملين في المنشآت وخاصة المخاطر الكيميائية ومخاطر الحريق...