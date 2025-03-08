رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 12:31 مساءً - بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، أحد أهم وأعظم الأحداث في تاريخ مصر والأمة العربية الحديث، والذي يتواكب مع احتفالات مصر بيوم الشهيد .

وقال رئيس مجلس النواب -في نص برقية التهنئة - "يظل نصر العاشر من رمضان سنة ١٣٩٣هـ تحفظه الذاكرة والعقل المصري والعربي، باعتباره أحد أهم وأعظم الأحداث في تاريخ مصر والأمة العربية الحديث".

وأضاف "ويشاء الله، أن تتواكب تلك الذكرى الوطنية الخالدة -هذا العام- مع احتفالات مصر بيوم الشهيد، الذي لولاه ما كان هذا النصر العظيم، ليدرك الجميع قوة هذا الشعب وصلابته في الدفاع عن حقوقه، وبسالة أبناء قواته المسلحة في حماية تراب هذا الوطن، ليرتدع كل من تسول له نفسه المساس بشبر واحد من تراب مصر .. وبهاتين المناسبتين الوطنيتين، يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس- بأسمى آيات التهان، وخالص الأمنيات بأن يكلل المولى عز وجل جهودكم بالتوفيق والسداد من أجل خير بلادنا.. إنه سبحانه على ذلك قدير".