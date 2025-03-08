القومي للمرأة يُشيد باختيار الدكتورة رانيا المشاط ضمن أفضل 30 إمرأة رائدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 12:31 مساءً - المستشارة أمل عمار: الاختيار يُعد انعكاساً لريادة المرأة المصرية وقدرتها على إحداث تأثير إيجابي على المستويين الإقليمي والدولي

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لاختيارها ضمن أفضل 30 إمرأة رائدة فى قيادة التغيير بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقا لتصنيف مجلة Economy Middle East

وأعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها باختيار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ضمن قائمة أفضل 30 إمرأة رائدة في قيادة التغيير بمنطقة الشرق الأوسط، مما يعد استمراراً وتقديراً لمسيرتها الحافلة بالإنجازات ودورها البارز في تعزيز مكانة المرأة في القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن اختيارها من ضمن القائمة يُعد انعكاساً لريادة المرأة المصرية وقدرتها على إحداث تأثير إيجابي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن الدكتورة رانيا المشاط تمثل نموذجًا مُلهمًا يُحتذى به للمرأة المصرية متمنية لها كل النجاح والتوفيق.

وتضم القائمة مجموعة متميزة من النساء الرائدات والملهمات في المنطقة، ممن أسهمن في قيادة التحولات الإيجابية في مجالات متعددة، ما يعكس تنامي دور المرأة في صياغة مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.

ويُجدد المجلس القومي للمرأة التزامه بدعم وتمكين النساء المصريات في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن نجاح الدكتورة رانيا المشاط هو نجاح لكل امرأة تسعى لتحقيق طموحاتها والمساهمة في تقدم مجتمعها.