وزير الخارجية يؤكد على حشد الدعم الدولى لخطة التعافى وإعادة إعمار وتنمية غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 11:22 صباحاً - عقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة لقاء مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني وذلك على هامش أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وتناول اللقاء متابعة مخرجات القمة العربية غير العادية خاصة الخطة العربية "للتعافى المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة" التى اعتمدتها كل من القمة العربية ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حيث أكد الوزير عبد العاطي العمل خلال الفترة المقبلة على حشد الدعم الدولى اللازم لتنفيذها.

كما تناول اللقاء في هذا الصدد التحركات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر لإعادة الإعمار فى غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وأشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى استضافة القمة العربية في القاهرة وما تقدمه مصر من دعم للقضية الفلسطينية، معرباً عن تطلعه لعقد مؤتمر إعادة الإعمار بما يسهم فى حشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار.

كما أشاد أيضاً بالجهود المصرية لضمان تثبيت اتفاق وقف النار بمراحله الثلاث.