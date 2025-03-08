ماذا قال عمر مرموش عن منافس السيتي في مباراة اليوم؟

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 11:22 صباحاً - تحدث النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة أمام مضيفه فريق نوتينجهام فورست، اليوم السبت، فى افتتاح مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

وكان النجم المصري عمر مرموش قد توج بجائزة أفضل هدف في مانشستر سيتي لشهر فبراير، وذلك عن هدفه المميز فى شباك نيوكاسل يونايتد خلال مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي أحرز خلالها هاتريك.

وقال مرموش للموقع الرسمي لناديه، إن الفريق سيواجه نوتينجهام فورست فى أجواء مريحة ولكن بتركيز كبير. وأضاف، "الشعور كان إيجابيا للغاية خلال التدريبات هذا الأسبوع".

وواصل، "بالطبع هي مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، لكننا نشعر بأننا فى حالة جيدة، ونحن مركزون ونتدرب بشكل جيد، نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل الاستعداد بشكل جيد لهذه المباراة".

وتابع، "نستعد لكل مباراة بنفس الطريقة، سواء كانت مباراة في الكأس أو الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الاستعداد يكون دائمًا بنفس الطريقة بالنسبة لنا، نحن نذهب دائمًا إلى الملعب بنفس العقلية المتمثلة في الرغبة في الفوز وإعطاء 100٪".

وأكمل، "نحن نفعل ما نفعله دائمًا ونستعد جيدًا. نحن نركز على المهمة التالية، بالطبع، هذا مهم، لكن من المهم الفوز بكل مباراة. الأمر لا يتعلق بهذه المباراة فقط، بل أيضًا بالمباريات المقبلة".

وأردف: "لكننا لن ننظر إلى الأمام كثيرًا، وسنتعامل مع كل مباراة على حدة. كل مباراة مهمة بالنسبة لنا، لذا نأمل أن نتمكن من الحصول على النقاط الثلاث يوم السبت".

وأشاد بالمنافس قائلا: "نوتينجهام فورست فريق جيد حقًا وكما يمكنك أن ترى فإنهم يتقدمون بشكل جيد من خلال النظر إلى جدول الدوري، إنهم يمتلكون صفات جيدة، ولكن عندما نظهر أفضل ما لدينا على أرض الملعب ونقدم 100% من جهدنا، أعتقد أنه من الصعب التغلب علينا".