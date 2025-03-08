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لقاءات جانبية لوزير الخارجية والهجرة على هامش أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء...

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لقاءات جانبية لوزير الخارجية والهجرة على هامش أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 10:25 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي يوم الجمعة ٧ مارس في جدة مع كل من الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، ووزراء خارجية كل من ماليزيا وجامبيا وأذربيجان وإندونيسيا والجابون.

وقد استعرض الوزير عبد العاطى مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم ٤ مارس، وكذلك عناصر والمراحل المختلفة لخطة "التعافى المبكر وإعادة الإعمار في غزة". وقد أثنى الوزراء على الدور الريادي الذى اضطلعت به مصر فى دعم القضية الفلسطينية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى واشادوا بشمولية الخطة واعربوا عن دعمهم لعناصرها بشكل كامل والتى تهدف إلى اعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على ارضهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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