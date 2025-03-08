رئيس جامعة القاهرة يلتقى سفير أرمينيا بمصر لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 مارس 2025 09:30 صباحاً - د.محمد سامى عبدالصادق: نرحب بالتعاون مع الجامعات الأرمينية تأسيسا على العلاقات المصرية الأرمينية التي تتمتع بإرث تاريخي وثقافي وعلاقات شعبية وطيدة.

السفير أرمين سركيسيان سفير أرمينيا بمصر يعرب عن رغبة بلاده فى زيادة أوجه التعاون وتعميق علاقات الجامعات الأرمينية مع جامعة القاهرة ذات السمعة الأكاديمية المتميزة.

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيد أرمين سركيسيان سفير دولة أرمينيا بمصر، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية، بين جامعة القاهرة والجامعات الأرمينية، بحضور القنصل مكرتش كاربتيان، والدكتورة هايدي بيومي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، توسيع نطاق التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الأرمينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتجديد اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة يريفان الحكومية، وبحث التبادل الطلابي، والإطمئنان على أحوال الطلاب الأرمن الدارسين بالجامعة، بالإضافة إلى الترتيب لإقامة مؤتمر علمي مشترك بين الجانبين.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ترحيب جامعة القاهرة بالتعاون مع الجامعات الأرمينية تأسيسا على العلاقات المصرية الأرمينية التي تتمتع بإرث تاريخي وثقافي وعلاقات شعبية وطيدة، مشيرًا إلى أن إنشاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة يفرض التوسع في البرامج المميزة التي تمنح شهادات أكاديمية مشتركة أو مزدوجة، بالتعاون مع الجامعات العالمية.

ومن جانبه، أعرب السفير أرمين سركيسيان عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة ذات السمعة الأكاديمية المتميزة، وأبدى رغبته في زيادة أوجه التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات الأرمينية خلال الفترة المقبلة لتبادل الخبرات الأكاديمية، موجهًا الدعوة للدكتور محمد سامي عبد الصادق لزيارة دولة أرمينيا للإطلاع علي الحركة التعليمية والبحثية داخل الجامعات الأرمينية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور محمد سامي عبد الصادق درع جامعة القاهرة للسيد أرمين سركيسيان سفير دولة أرمينيا بمصر، كما تم التقاط بعض الصور التذكارية.