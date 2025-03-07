تحت مظلة التحالف الوطني.. صناع الخير تطلق أتوبيس «عنيك في عينينا» لتقديم خدمات طبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 مارس 2025 08:26 مساءً -

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلقت مؤسسة "صناع الخير للتنمية" بالتعاون مع "أوركيديا للصناعات الدوائية" أتوبيس "عنيك في عينينا" في رمضان، في خطوة مبتكرة للتواصل مع الفئات الأولى بالرعاية.

الأتوبيس سيجوب دور الأيتام، موائد الرحمن، وعمال النظافة في عدة محافظات، ويقدم خدمات طبية تشمل الكشف على العيون، صرف الأدوية، النظارات، وإجراء العمليات الجراحية.

وفي تصريح له، أكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لـ"صناع الخير"، أن المبادرة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وستشمل قوافل طبية موسعة وتوفير أحدث أجهزة التشخيص للمستشفيات العامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة شيماء صبري، المشرفة على الفعاليات، أن الأتوبيس سيزور محطات مختلفة تشمل دور الأيتام والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تكريم حفظة القرآن الكريم.