السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية: احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية متوفرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 مارس 2025 07:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية: "إطلالة سريعة على الموقف الداخلي.. أخباره ايه؟ طبعا عارفين الشهر ده لازم نستعد له كويس واشتغلنا عليه كويس علشان الأمور تكون متوفرة بشكل كويس وبأسعار مناسبة ما أمكن يعني، لأن حجم الطلب فى الشهر ده بيكون ضخم جدا من كل الناس فى مصر".

وتابع الرئيس السيسى: "الاحتياطات من السلع كلها موجودة ومتوفرة.. بنتكلم مفيش احتياطي أقل من 4 شهور – 6 شهور.. حريصون فى كل السلع زي الأزر والسكر وغيرها من السلع الأساسية وتحتاج إليها الناس فى حياتها اليومية.. الحمد لله رب العالمين".