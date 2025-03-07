الرئيس السيسي: دائما دورنا إيجابي يهدف إلى تهدئة الصراعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 مارس 2025 06:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية: "كنت حريص على أن أكون معكم اليوم، وقلت فرصة أني أعدي على الأكاديمية وأطمئن عليكم، وأهنئكم بالشهر الفضيل، وأطمن عليكم وأطمنكم على بلدنا والأوضاع الموجودة في المنطقة".

وتابع الرئيس السيسى: "أنا مطمن عليكم طبعا ودائما السيد مدير الأكاديمية يطلعني عليكم بشكل دوري، وأحيانا يومي عليكم وتطور العملية التعليمية والتدريبية وكل البرامج اللي بتعملوها".



وأردف: "كنت بتكلم مع مثلث القيادة، بقول لهم خلوا بالكم التطور سمة من سمات العصر، اوعوا تفتكروا إن اللي موجود هو الأفضل ويفضل كده على طول، قد يكون الأفضل دلوقتي وممكن يتطور بعد كده ويبقى أحسن، والنقطة دي بسجلها ليكم ولنفسي عشان نخلي بالنا منها".



واستطرد الرئيس السيسى: "احنا خلال الـ 18 شهر دول كانت ظروف صعبة على المنطقة في موضوع أحداث غزة والصراع الموجود ونتائجه، واحنا جزء من المنطقة، واحنا دائما دورنا دور إيجابي يهدف إلى تهدئة الصراعات وإطفاء الحرائق ما أمكن، ودا دورن الحريصين عليه، وكان خلال الفترة اللي فاتت وما زلنا حتى الآن، وكان هدفنا وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن، وكنا دائما نحذر من استمرار الصراع".