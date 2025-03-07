كشف ملابسات فيديو لقيام مستقلى سيارة بإلقاء أكياس مياه على المارة فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 مارس 2025 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصـــل الإجتماعى، بشأن قيام مستقلى إحدى السيارات تحمل لوحات معدنية مطموسة، بإلقاء أكياس مملؤة بالمياه على المارة بالشارع حال سيرهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال قيادته للسيارة برفقة أصدقائه بقصد اللهو.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.