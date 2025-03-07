وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 مارس 2025 04:29 مساءً -

بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

جاء فى نص البرقية: بأسمى مشاعر التوقير والتقدير والإجلال يُسعدنى بالأصالة عن نفسى ونيابة عن هيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة، مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان. تلك الذكرى الخالدة التى إمتزج فيها يقين الإيمان بالله وبقيم الفداء من أجل الوطن، فى أيام شهر رمضان المبارك تأتى كل عام لتتجسد فيها معانى الإيمان والعزيمة والإرادة الصلبة وتجيش فى نفوسنا مشاعر الفخر والإعتزاز بالنصر، وتترسخ عقيدة بقاء مصر الكنانة بقيادتكم الحكيمة دائماً قوية رايتها عالية خفاقة بين الأمم يحدوها الأمن والإستقرار. حفظ الله مصر من كل سوء، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان، أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق التمنيات. إن هذا اليوم العظيم لم يكن مجرد إنتصار عسكرى، بل كان درساً فى الإرادة الوطنية والعزيمة الصلبة والتخطيط الحكيم، وستظل ذكراه لكل مصرى مصدر فخرٍ وإعتزاز بجيشه العظيم الذى ضرب رجاله البواسل أروع الأمثلة فى البطولة والعطاء والفداء، دفاعاً عن الأرض وصوناً للكرامة فى مواجهة أطماع الحاقدين وكيد المتربصين. عاشت القوات المسلحة درعاً للوطن وسيفه، وحفظ الله رجالها ورحم شهدائها، وعاشت مصر قوية عزيزة. وكل عــام وسيادتكــم بخــــير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أحمد فتحى خليفة، ئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: بمشاعر ملؤها الإعزاز والتقدير يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان، أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، عن خالص التهنئة وصادق الأمنيات بدوام السداد والتوفيق. إن هذا اليوم المجيد يحيى فى نفوسنا أسمى معانى البطولة والفداء، وتأتى ذكراه ليتأكد معها للعالم أجمع عقيدة وعزيمة وصلابة جند مصر البواسل فى شتى ميادين التضحية والعطاء، حين قهر جيش مصر العظيم قوى العدوان وسطر نصراً سيظل خالداً فى تاريخ السجلات العسكرية على مر الزمان. حفظ الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً للوطن، وحفظ مصر كنانته فى الأرض، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وسيادتكم بخير.