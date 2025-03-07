ضبط سائق أتوبيس سار عكس الإتجاه فى القاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 مارس 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تضمنه منشور تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام قائد أتوبيس نقل جماعى بالسير عكس الإتجاه بشارع مصطفى النحاس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأتوبيس وقائده السائق له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.