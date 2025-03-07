أمن القاهرة والسويس يضبطان 53 ألف قطعة العاب نارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 مارس 2025 03:32 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (القاهرة – السويس) عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

ضبط مالكى مكتبتين بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبحوزتهما أكثر من 25 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

كما ضبط شخص حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبحوزته 28702 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.