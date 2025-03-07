على جمعة يجيب على طفلة: هل الصلاة بسرعة مقبولة أو غير صحيحة؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 مارس 2025 03:32 مساءً - أجاب الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال حول واقعة انتشار فيديو لرجل أعمال يصلي بصورة سريعة وسط تنمر على السوشيال ميديا، فهل الصلاة بسرعة مقبولة أم لا.

ورد الشيخ علي جمعة خلال برنامج "نور الدين والحياة" الذي يقدمه على قنوات المتحدة، قائلا: "في البداية هناك شخص يصلي وأول شيء لازم نعرف أنه على خير لأنه يصلي"، ثم ذكر حديث الرسول "ص": "أن النبي دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- فرد النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه السلام، فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: «ارجع فصل، فإنك لم تصل» ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره، فعلمني، قال: «إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».

وأوضح علي جمعة، أن هذا الحديث يبين أن الرجل كان يصلي سريعا والفقهاء اتخذوا من الحديث عدة أحكام أولها أنك لما تدخل المسجد تحيي الأول ثانيا أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة وهذا أساس من أسس الفقه ونسميه حديث المسيء صلاته هو حقيقي بيصلي ومحافظ على صلاته ولكن يجب عليه تعلم قضية الطمأنينة.