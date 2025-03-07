تعرف على موعد مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت اليوم فى كأس مصر.. والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 مارس 2025 02:29 مساءً - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو لمواجهة مودرن سبورت اليوم، الجمعة، في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر باستاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي البنك الأهلي مع المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية.

واهتم الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات مودرن سبورت؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

مباراة مودرن سبورت هى المواجهة الخامسة فى القيادة الفنية للبرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى ، وإنبى.

موعد مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بكأس مصر

مباراة الزمالك ومودرن سبورت تقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وتخطى الزمالك عقبة أبو قير للأسمدة في دور الـ 32 للبطولة بهدفين دون رد سجلهم زيزو ومصطفى شلبى، بينما تخطى مودرن سبورت عقبة فريق الشمس 5-2 في نفس الدور.

وتشهد البطولة غياب الأهلي بسبب اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية، حيث تنص اللوائح على استبعاده من البطولة.

يذكر أن بيراميدز، توج ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت بكأس مصر

وتنقل المباراة التي ستجمع بين الزمالك ومودرن سبورت في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات كأس مصر في نسختها الحالية.